Rueda respondió por suspensión de práctica y sorpresivo viaje de Alexis a Chile

El domingo se generó toda una sorpresa luego de que se suspendiera el entrenamiento de la Selección chilena en Suwon, a casi 24 horas del amistoso frente a Corea del Sur, y que el técnico Reinaldo Rueda le diera la jornada libre al plantel.

Por eso, el estratego colombiano tuvo que responder por esa situación en la conferencia de prensa de este lunes, la cual estuvo marcada por las largas interpretaciones de los coreanos.

“Dimos libre por todo lo que significó la suspensión del amistoso con Japón, también por el viaje acá a Corea, el grupo se mostró muy bien e intenso por eso la decisión de complementar con tiempo libre. El desgaste de Japón fue alto y consideramos que era mejor no entrenar por todo el desgaste mental. Era un crimen venir a Corea y no conocer algo, los jugadores ya llevaban 8 días de concentración y por eso decidí no entrenar”, reconoció el DT caleño.

Pero también, al adiestrador se le consultó por el sorpresivo viaje de Alexis Sánchez a Chile durante este fin de semana, considerando que el tocopillano no fue convocado para la gira por Asia para evitar un largo viaje por recomendación del Manchester United.

“En la nómina de 24 convocados se han caído dos, esta conferencia es para hablar del partido, Alexis no figura y su situación no tiene nada que ver con este juego”, respondió un molesto Rueda.

En cuanto al fallido amistoso contra Japón, dijo: “La planificación era para dos partidos, la idea era dar espacios en estos dos partidos, pero la situación de fuerza mayor limita todo y hay que superar esto. Igualmente fue una gira positiva por la reunión, la convivencia, el compañerismo, haber vivido 27 horas de tensión, sin luz ni agua ni contacto con los familiares, pero el grupo respondió muy bien”.

Por último, sobre el cotejo de este martes ante Corea, el DT sostuvo: “Es un equipo que se viene analizando hace varias semanas, sabemos que hay un cambio de cuerpo técnico que está implementando conceptos diferentes a la Corea del Mundial, pero es un equipo que está pasando por un gran momento. Tuvo un gran comportamiento en el Mundial, es un equipo con mucha dinámica, también hemos visto juegos de la Sub 23, sabemos de sus características”.