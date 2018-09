César Vaccia: “U. de Chile es un equipo que no tiene un juego sólido”

Pese a que U. de Chile se encuentra en semifinales de Copa Chile y es cuarto en el torneo nacional a siete puntos de U.Católica, la propuesta futbolística bajo la dirección técnica de Frank Kudelka aún no llena totalmente el paladar de los hinchas y simpatizantes azules.

Durante la temporada 2018, los universitarios han tenido una serie de complicaciones. Desde cambios en la dirección técnica, hasta partidas inesperadas en plantel.

César Vaccia, ex entrenador de la U. de Chile, conversó con Deportes en Agricultura y analizó el momento del club. “Pese a las ausencias de Ángelo Araos, Mauricio Pinilla y Lorenzo Reyes, igual tenemos un buen plantel. Lamentablemente no hemos logrado tener una concepción de juego clara, la U es un equipo que cuando ataca está supeditado sólo a lo que puede hacer Yeferson Soteldo, si él no está inspirado o lo anulan, entonces no hay otra opción de gol. En fase defensiva tampoco se ve bien y quedamos confiando en las manos de Johnny Herrera” enfatizó.

El campeón con los laicos durante las temporadas 1999 y 2000, dijo que su llegada a la banca técnica tuvo matices que lo diferencian con la era de Frank Kudelka.

“Si bien existe un denominador común, las situaciones son diferentes. En mi caso trabajaba en divisiones menores y el club decidió que me hiciera cargo interinamente. Kudelka, cuando lo contrataron, tenía claro el plantel que había y aceptó las condiciones”.

Agregó que “en tres meses se puede instalar una idea futbolística, es decir, cómo ataco, cómo defiendo, cómo hacer las transiciones y cuál será el sistema de juego, independiente que no sean los jugadores que elegí. En todo caso, sin saber su metodología de trabajo y sólo viéndolos el día domingo, creo que U. de Chile es un equipo que no tiene un juego sólido”.

Por último, César Vaccia se refirió a Rafael Vaz, jugador que termina el préstamo con los azules en el mes de diciembre. “Cuando se trata de un jugador brasileño que viene de Flamengo, debe ser un refuerzo como tal, con categoría. Sin embargo, es un jugador más de los que están en la U y no marca ninguna diferencia”.