Valdivia le manda un recado a Rueda: "Este viejito está vigente todavía"

Jorge Valdivia no sólo piensa en seguir avanzando con Colo Colo en la copa Libertadores, pues también mira de reojo la chance de regresar a la Selección chilena.

En ese sentido, el volante nacional mandó un claro mensaje al técnico de la Roja, el colombiano Reinaldo Rueda, al asegurar que está en buenas condiciones y que todavía puede seguir aportando al combinado criollo.

“Yo estoy aquí. Este viejito está vigente todavía. Cuando me llamen, espero estar preparado. Se dijo que me iban a llamar de entrada, pero hasta ahora no me ha llamado. Espero que me llame más adelante. No me siento fuera de la Selección. Sé, eso sí, que para eso, lo primero, es estar bien en Colo Colo”, reconoció el “Mago” a Fox Sports.

Sobre el amistoso de este martes frente a Corea del Sur en Suwon, donde la Roja igualó sin goles con los asiáticos, el mediocampista sostuvo: “Vi el segundo tiempo del partido. Se jugó a alta intensidad. Fue un partido muy asiático, de mucho correr y tener poco la pelota. Pero Chile mostró transiciones rápidas”.

“Se ve bien al equipo, aunque igual imagino que Rueda no tiene todavía a todos sus jugadores. Faltó Alexis, faltó Castillo… Un par de jugadores importantes para el esquema”, completó.