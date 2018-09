Alexis Sánchez y las Copas: “Hay que volver a repetir esa historia”

Alexis Sánchez fue uno de los jugadores que no fue convocado por Reinaldo Rueda para la pasada fecha FIFA. Esto para que pueda retomar el nivel en el Manchestar United y así estar en óptimas condiciones para la próxima Copa América de Brasil.

En conversación con el programa United Review, Sánchez comentó varios aspectos referidos al presente del conjunto nacional y sus logros con la camiseta chilena. “Cuando uno juega para la selección de Chile, no lo dimensionas. La primera vez que me puse la camiseta no lo creía. Es algo muy lindo y ahora lo valoro uno más porque no fuimos al Mundial”.

Asimismo, haber ganado los primeros títulos para el fútbol chileno son sus máximos orgullos deportivos. “Fue muy lindo para todo un país. Encima le ganamos a Argentina, que era una potencia mundial con jugadores impresionantes. La verdad que me pone muy contento por el esfuerzo que hicimos ese día. Creo que la gente de Chile se va a acordar toda su vida. Ganar dos veces la misma copa fue una alegría para todo Chile. Hay que volver a repetir esa historia, volver a hacer lo mejor posible para llevar a Chile a lo más alto”.

Alexis Sánchez es el goleador histórico de la Roja con 39 conquistas, superando a Marcelo Salas (37), Eduardo Vargas (35), Iván Zamorano (34) y Carlos Caszely (29), entro otros. También es el que acumula más partidos en la historia del fútbol chileno con 121 asistencias.

“Ser el goleador histórico de Chile me llena de orgullo, pero también lo que hemos logrado. Al final, si eres un goleador histórico y no has logrado nada, no te sirve de mucho. Siempre trato de esforzarme en cada partido, de seguir creciendo. La verdad espero seguir mejorando, ir a otro Mundial, ganar otra Copa América y seguir creciendo en la selección para dar más alegría a todo el pueblo chileno”.