Carlos Campos: “En la Selección hay que buscar a los delanteros goleadores”

La Selección chilena, en los últimos partidos amistosos y oficiales, ha venido evidenciando una sostenida baja en su producción goleadora. De hecho Reinaldo Rueda ha ido rotando en las formaciones nacionales a distintos nombres para encontrar al mejor artillero.

Esta realidad de La Roja también es compartida por el ex delantero, Carlos Campos. El máximo anotador en la historia de la U. de Chile con 187 goles, y seis veces campeón en la época del recordado Ballet Azul conversó con Deportes en Agricultura remarcando lo difícil que es destacar en el conjunto nacional.

“Hay falta de gol en la Selección pero hay que esperar y ver tanto a los que están en el fútbol chileno como a los que juegan en el extranjero. Hay que buscar a los delanteros goleadores, pero al chileno le cuesta llegar arriba, como está pasando con la gente de ahora”.

El también seleccionado chileno en los Mundiales de 1962 y 1966 dijo que “de los actuales me gusta Felipe Mora. Me habían hablado de él, y cuando lo vi en el estadio y por televisión me encantó. Me gustó su forma de jugar, la manera cómo se para nunca de espalda al arco, su facilidad de remate. Él es uno de los últimos jugadores que he visto con condiciones”.

Comparando el momento ofensivo de la Roja a lo que vive actualmente el conjunto de Frank Darío Kudelka, Carlos Campos fue categórico en cuanto al nivel de la ofensiva universitaria.

“En la U. de Chile no veo delanteros con muchas condiciones, salvo el venezolano Yeferson Soteldo que tiene una velocidad terrible”.