Matías Dituro: “Quiero seguir en U.Católica”

Matías Dituro llegó a U. Católica en enero pasado proveniente del Bolivar y se ha transformado en pilar fundamental en la campaña de los cruzados. El portero argentino de 31 años, es el único integrante del plantel que registra el máximo de minutos en cancha sumando los 24 partidos entre Copa Chile y Torneo Nacional (2160).

Sin embargo, el préstamo con el equipo de la franja finaliza en diciembre, momento en que debería regresar al club paceño. “Ojalá se puedan dar todas las conversaciones porque estoy contento, me siento muy cómodo y quiero seguir en U.Católica” comentó.

El golero de la UC, cada vez que es requerido sobre su renovación, ha manifestado su intención de mantenerse en San Carlos de Apoquindo. Pese a lo anterior, aún no tiene claridad sobre si seguirá en Chile o debe volver a Bolivia.

“Estoy muy contento en U.Católica pero queda poco más de 3 meses para que termine mi préstamo y no he hablado nada con gente del club. Tampoco me corresponde a mí hacerlo pues es mi representante seguramente quien se sentará a conversar con los directivos cuando llegue a Chile”.

Por su parte, Beñat San José se mostró tranquilo el respecto comentando que “el club está generando distintas conversaciones con jugadores para que puedan quedarse, me deja contento que varios quieran continuar. Veremos cómo se comporta el mercado y qué ofertas pueden llegar por algunos de ellos” dijo el DT.

Entretanto, el presidente de Bolivar Guido Loayza, en conversación con Deportes en Agricultura, ratificó que no existe por el momento ningún tipo de negociación por Dituro. “Por ahora no sabemos nada, que nos llamen desde U.Católica y charlaremos porque lo demás sería anticipar cosas que no existen” finalizó.