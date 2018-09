Gerardo Ameli: “Paulo Garcés está considerado para jugar ante Colo Colo”

Deportes Antofagasta recibió en las últimas horas la notificación oficial por parte de FIFA que su portero Paulo Garcés está suspendido por dopaje, generando una lógica sorpresa en los directivos del conjunto Puma.

Lo anterior se produjo porque desde la Federación de Fútbol de Chile no se informó al ente mundial que el castigo a Paulo Garcés por un control positivo en mayo pasado fue revocado por el Tribunal de Expertos en Dopaje de Chile, dejando sin efecto la sanción emitida por la ANFP.

“Estamos todos sorprendidos, tanto el directorio como el propio jugador. Lo único que queremos ahora es que esta situación se resuelva lo antes posible” comentó el presidente de Antofagasta, Jorge Sánchez, en conversación exclusiva con Deportes en Agricultura.

Asimismo, el directivo de los nortinos explicó que “el ente que sanciona (TED) levantó el castigo temporalmente mientras se termina la investigación. En este caso no es FIFA quien sanciona pues son organismos independientes que funcionan de forma paralela. Es sólo un tema de comunicación interna donde la ANFP no ha recibido aún la notificación correspondiente”.

Desde Antofagasta descartan además recibir un castigo por el hecho que Paulo Garcés haya jugado en los últimos partidos del campeonato nacional. “Una eventual falta, parte desde la fecha de la notificación que fue el viernes pasado, por lo tanto, no se aplicaría a ninguno de los juegos donde estuvo Paulo, si alguien quisiera buscar algo por ese lado. Pero reitero que tenemos la tranquilidad que quien sanciona no es FIFA”.

Ratificando lo anterior, el técnico de los Pumas, Gerardo Ameli, confirmó que Garcés estará dentro de los convocados para jugar ante Colo Colo. “Faltan nueve días para el partido, pero por supuesto que está considerado para viajar porque no hay hasta ahora ninguna información en contrario. Esto puede cambiar, esperamos que no, pero acá sólo existe una diferencia de fechas en la comunicación sobre algo que fue levantado y no informado a FIFA”.

El partido ante el cacique será el domingo 23 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.