Claudio Bravo: “Me encantaría volver a jugar la Copa América el próximo año”

Tras varias semanas de silencio, el portero Claudio Bravo habló de su presente en el Manchester City donde se recupera de la rotura del Tendón de Aquiles, además se refirió sobre sus anhelos de regresar a la Selección Chilena de Fútbol.

El portero campeón con la Roja en la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016, conversó con “Caras Hombre” y detalló en primer término la lesión que sufrió el 21 de agosto mientras entrenaba en el equipo de los ciudadanos.

“En el momento sentí un fuerte dolor y al suelo. En ese instante no puedes pensar en más que eso, porque tampoco sabes enseguida que es. Me atendieron en el club de una manera espectacular, me instalaron una bota y me fui manejando a casa. Me fui solo, pensando ya en recuperarme”.

Pese al complejo panorama donde deberá estar varios meses en recuperación antes de poder jugar un partido de fútbol, Claudio Bravo dijo que “he tenido que sobreponerme a cosas mucho más fuertes en el fútbol. Esta es una lesión, algo que siempre puede pasar en nuestra profesión. Más me dolió no clasificar al mundial, que la lesión, debimos estar ahí. Si trabajas toda una vida para estar entre los mejores en tu profesión, claro que quieres ser parte del torneo principal y más representando a tu país. En la vida hay cosas mucho peores que esto. En la clínica me encontré con un pequeñito de unos 10 años, ver su carita sin felicidad, ver un niño sin alma que te dice que tiene cáncer, eso sí que es duro.”

Agregó que “los accidentes en el trabajo son parte de nuestra existencia ¿Declive? Algunos se preguntarán por mi edad, lo cual para mí no es problema. He visto ser campeón del mundo a un arquero a la edad de 41 años (Dino Zoff), por lo tanto mi horizonte es amplio y no tengo esa preocupación. Sigue siendo un reto más para mi carrera”.

Por último proyectó sus objetivos en el corto y mediano plazo confirmando que volver al arco de Chile es uno de ellos. Tengo contrato hasta mediados del 2020 y estoy feliz donde estoy, trabajando al mejor nivel, con buenísimas personas y profesionales, en una ciudad que como familia, nos agrada muchísimo. Si me preguntas por algo más concreto, me encantaría volver a jugar la Copa América el próximo año para ganarla nuevamente”.