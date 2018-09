Sebastián Beccacece criticó duramente al actual DT interino de Argentina

Pese a que está viviendo un buen momento al mando de Defensa y Justicia, el ex técnico de Universidad de Chile y ayudante de Jorge Sampaoli en la Selección chilena y argentina, Sebastián Beccacece, criticó al actual DT interino de la Albiceleste, Lionel Scaloni, por continuar luego que el casildense fue despedido.

“A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final”, dijo en entrevista con Olé.

“Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad”, añadió el ex estratego de los azules.

Por último, Beccacece reconoció a que penas llegó a suelo trasandino tras el Mundial de Rusia tomó la decisión de asumir en Defensa y Justicia: “Apenas llegué a Argentina después del Mundial tenía tomada la decisión de dejar y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de la Alcudia”.