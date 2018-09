La programación y los árbitros de la 23° fecha del Campeonato Nacional

Luego del receso por la gira de la Selección chilena por Asia y las Fiestas Patrias, este fin de semana se reanudará el Campeonato Nacional con la 23° fecha.

En el regreso de la competencia criolla, destaca el cotejo entre el líder Universidad Católica y San Luis de Quillota, que se disputará el sábado a las 20:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, con el arbitraje de Christian Rojas.

En tanto, al mediodía del domingo, Universidad de Chile visitará a Universidad de Concepción en el Ester Roa, donde Piero Maza será el juez.

Por su lado, Colo Colo cerrará la fecha el mismo día pero a las 17:30 horas, cuando reciba a Deportes Antofagasta en el estadio Monumental, cotejo que será dirigido por Felipe González.

Esta es la programación completa con todos los árbitros para la 23° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

20:00 horas, Deportes Temuco vs. Huachipato, estadio Germán Becker, Carlos Ulloa.

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

12:00 horas, Palestino vs. Unión Española, estadio Municipal La Cisterna, Cristián Andaur.

15:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, estadio Bicentenario La Florida, Cristián Garay.

17:30 horas, Unión La Calera vs. Everton, estadio Lucio Fariña, Eduardo Gamboa.

20:00 horas, Universidad Católica vs. San Luis, estadio San Carlos de Apoquindo, Christian Rojas.

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile, estadio Ester Roa, Piero Maza.

15:00 horas, Curicó Unido vs. O’Higgins, estadio La Granja, Roberto Tobar.

17:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Antofagasta, estadio Monumental, Felipe González.