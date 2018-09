Matías Dituro o Cristopher Toselli: La gran duda de Cruzados para la próxima temporada

En Universidad Católica ya planifican la conformación del plantel para la temporada 2019. Son varios los nombres que terminan el vínculo con los cruzados y otros deberán regresar a San Carlos de Apoquindo luego de cerrar sus préstamos en otras instituciones.

En este contexto, el pórtico es uno de los sectores que le quita el sueño al técnico Beñat San José. Matías Dituro termina contrato en diciembre y deberá volver a Bolivar, salvo que en Cruzados acepten comprar su carta al conjunto boliviano, algo fuertemente supeditado a que en la UC logren el campeonato para tener recursos extras y confirmar la operación.

Por su parte, Cristopher Toselli, tras su fallida experiencia en el Atlas de México, se fue a préstamo a Viña del Mar donde lentamente ha venido subiendo su nivel en Everton, pero su vínculo con los ruleteros también finaliza a fin de año.

Dejar a Matías Dituro o apostar por el regreso de Cristopher Toselli, es una de las interrogantes que deben despejar en la precordillera. Patricio Toledo y Marco Antonio Cornez, ambos porteros históricos y referentes del club, conversaron con Deportes en Agricultura y marcaron sus preferencias.

“Dituro es un arquero con el que me identifico por su manera de jugar. En U.Católica deberían hacer el esfuerzo, comprar su pase y mantenerlo en sus filas. Es sólido, trabajador, atajador y con el perfil que la UC siempre ha buscado” comentó Patricio Toledo.

El mejor arquero de América el año 1991 dijo además que “lo que está haciendo Dituro en el arco es importante, mientras que Cristopher Toselli recién está retomando su nivel y, luego de su lesión de rodilla, no pudo volver a ser el que pensábamos que podía llegar a ser. Que regrese a Católica no me parecería una buena decisión”.

Opinión similar es la que tiene Marco Antonio Cornez. “Si me hablan que vuelve el arquero que fue campeón, el referente, el candidato al recambio por Chile, entonces me quedo con eso. Pero si es el Cristopher Toselli de ahora, no. En Everton recién se está reencontrando con su juego”.

Sobre las cualidades que ve en el trasandino, Cornez aseveró que “le falta hablar un poco más en la cancha y en los partidos que he visto no lo noto un líder y eso puede jugar en contra. Sin embargo, da seguridad al técnico que lo llevó, tiene físico, y es el perfil que quieren en U.Católica”.