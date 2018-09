Rivero espera que su gol a Bolívar sirva a Colo Colo para pelear algo importante

Colo Colo todavía sueña con pelear por la Copa Libertadores. Los albos recibirán este jueves, a las 21:45 horas en el estadio Monumental, a Palmeiras en busca de dar el primer golpe en la llave de los cuartos de final.

En la antesala al cotejo frente al Verdao, el ex delantero de los albos Octavio Rivero, actualmente en Atlas de Guadalajara, recordó su aporte en el Cacique y dijo que espera que su gol en el empate frente a Bolívar en La Paz le sirva para seguir dando lucha en el torneo continental.

“Sería muy lindo que mi gol ante Bolívar le sirviera a Colo Colo para pelear algo importante, pero ya no me siento parte de lo que están haciendo. Mi etapa terminó cuando clasificamos a octavos y yo tengo nada que ver, los que están se merecen que hablen de ellos”, reconoció el atacante uruguayo en diálogo con El Mercurio.

“Me da un orgullo terrible -verlos en cuartos de final-, se lo merecen. No me pierdo los partidos y jugaron muy bien los encuentros con Corinthians. Estoy contento por mis ex compañeros”, añadió.

Respecto a la llave ante Palmeiras, el atacante charrúa puso sus fichas en el cuadro popular: “Pasando este partido todo puede ocurrir”.