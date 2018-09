Matías Rodríguez: “Que te falte el entrenador en la banca es siempre importante”

Universidad de Chile cumplió su penúltimo entrenamiento antes de viajar este sábado hasta la Región del Bio Bio para enfrentar el domingo al medio día a la Universidad de Concepción por la fecha 23 del torneo nacional.

Para este compromiso, Frank Darío Kudelka no podrá contar con los lesionados Jean Beausejour y Leandro Benegas, mientras que esperará hasta último momento la situación de Yeferson Soteldo a quien se le diagnosticó una contractura en la pierna izquierda.

A las ausencias de los jugadores, se sumará la del propio entrenador trasandino quien deberá cumplir sanción por los insultos propinados a Julio Bascuñán durante el Superclásico.

“Que te falte el entrenador en la banca es siempre importante. De todas formas, fuimos preparando el partido sabiendo que no iba a estar, obviamente no es lo mismo que esté o no, pero se ha trabajado con los ayudantes para saber las órdenes que pueden llegar a dar” dijo Matías Rodríguez.

Los azules han venido jugando en los últimos partidos con tres hombres en el fondo, específicamente con Cristián Vilches, Gonzalo Jara y Rafael Vaz, esquema que también valoró Rodríguez.

“Muchas veces por jugar con cuatro en el fondo se descompensaba la defensa cuando subíamos los laterales. Con tres centrales tienes la opción de subir en ataque, sabiendo que hay tres atrás más el volante central”.

En cuanto a la formación estelar de la U, de no estar el venezolano Soteldo ingresará Gustavo Lorenzetti, mientras que Nicolás Guerra o Francisco Arancibia serán los acompañantes de Ángelo Henríquez en la ofensiva.

La probable oncena de U. de Chile será con Johnny Herrera en portería, Gonzalo Jara, Cristián Vilches y Rafael Vaz en defensa, Matías Rodríguez, Felipe Seymour, Gonzalo Espinoza y Felipe Saavedra en el mediocampo, Yeferson Soteldo (Gustavo Lorenzetti) como enganche dejando a Ángelo Henríquez y a Nicolás Guerra (Francisco Arancibia) en la delantera.

Por su parte, la formación de U. de Concepción será con Cristián Muñoz, Luis Pedro Figueroa, Sergio Vittor, Gustavo Mencia, Ronald de la Fuente, Alejandro Camargo, Fernando Manríquez, José Huentelaf, Hugo Droguett, Jonathan Benítez (Guido Vadalá).