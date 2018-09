Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo animará la fecha 24 del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional entró en etapa de definiciones. A siete fechas del término de la competencia, todos los equipos empiezan a jugar por sus distintos objetivos, lo que se podrá ver en la vigésima cuarta jornada.

Todo comenzará el viernes a las 20 horas en Quillota, donde el colista San Luis intentará sumar los tres puntos para comenzar a salir del fondo frente a Huachipato que irá por la victoria, pero para llegar a Copa Sudamericana.

En jornada sabatina destaca el cotejo entre Universidad de Chole y Unión La Calera en el estadio Nacional a las 15:30 horas, donde el cuadro calerano necesita sumar para seguir soñando con la opción al título o la clasificación a la Copa Libertadores.

Para el domingo destaca en choque entre dos serios candidatos. En el Calvo y Bascuñán a las 17:30 horas se miden Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción, donde el vencedor dará un gran paso en su lucha por la obtención del título.

Sin embargo, todas las miradas las acapara el clásico 175 entre el puntero Universidad Católica y Colo Colo, que se jugará en San Carlos de Apoquindo al mediodía.

Programación vigésima cuarta fecha

Viernes 28 de septiembre

20:00 | San Luis vs Huachipato | Estadio Lucio Fariña.

Sábado 29 de septiembre

12:00 | Deportes Iquique vs Deportes Temuco | Estadio Cavancha.

15:00 | Universidad de Chile vs Unión La Calera | Estadio Nacional.

17:30 | O’Higgins vs Palestino | Estadio El Teniente.

20:00 | Everton vs Audax Italiano | Estadio Sausalito.

Domingo 30 de septiembre

12:00 | Universidad Católica vs Colo Colo | Estadio San Carlos de Apoquindo.

17:30 | Deportes Antofagasta vs Universidad de Concepción | Estadio Calvo y Bascuñán.

20:00 | Unión Española vs Curicó Unido | Estadio Santa Laura.