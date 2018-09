David Bisconti: “Veo a U.Católica como un equipo sólido”

Este fin de semana se jugará en San Carlos de Apoquindo un nuevo clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, partido excluyente de la fecha 24 en Primera División y que es fundamental para la obtención de objetivos en ambas instituciones.

Para los cruzados será mantener la cima del campeonato, mientras que para Colo Colo es evitar quedar rezagado incluso de la lucha por acceder a Copa Libertadores de América el año 2019.

David Carlos Nazareno Bisconti, goleador y campeón con la UC en el apertura 1997, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, refiriéndose al encuentro con los albos.

“Veo a U.Católica como un equipo sólido, no por nada ha estado peleando el campeonato desde un comienzo. El partido con Colo Colo es de aquellos que son difíciles y donde uno siempre quiere estar como jugador. Se debe aprovechar la localía y que Colo Colo viene de varias derrotas en el torneo local y Copa Libertadores”.



Sobre enfrentar a los clásicos rivales del país dijo que “siempre son partidos complicados con Colo Colo y U. de Chile, donde no te puedes relajar y lo debes tomar con la mayor seriedad posible. Ojalá que la UC pueda lograr el mejor resultado posible”.

Bisconti recordó la importancia de haber ganado esta clase de partidos, sin tener aún la opción de ser locales en San Carlos de Apoquindo. “En esos años jugamos varios partidos con Colo Colo, la mayoría en el Estadio Nacional donde le entregábamos cierta ventaja al rival. Obviamente que el haber jugado en San Carlos nos habría hecho aún más fuertes”.

El ex delantero formado en Rosario Central comentó sobre el estilo de juego del equipo de Beñat San José. “No he podido ver mucho al equipo en el último tiempo, pero siempre ha querido mantener un estilo de juego. Cuando estuve yo, antes con el Pipo (Gorosito) y el Beto (Acosta), independiente del técnico de turno o de los jugadores que vengan, siempre se busca el buen fútbol, tener el balón y no jugar a pelotazos”.

Agregó sobre el fútbol chileno que “a nivel de Selección, Chile ha estado muy bien entrando a varias copas del mundo. En cuanto a clubes estuve en 1997 y 1998, donde eran muy fuertes U.Católica, U. de Chile y Colo Colo, marcando diferencias con el resto en cuanto a títulos y clasificación a copas internacionales. Hoy en día, eso se ha emparejado un poco más”.