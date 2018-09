Hincha chileno de Puerto Montt no pudo ganar el premio The Best de la FIFA

No pudo quedarse con el galardón. Finalmente, el hincha de Deportes Puerto Montt Sebastián Carrera se quedó sin el premio The Best de la FIFA en la categoría “Mejor Hincha” del mundo.

En la ceremonia realizada este lunes en Londres, el fanático de los albiverdes, quien estuvo presente en la gala, fue superado por la barra de Perú que asistió al Mundial de Rusia 2018.

Carrera había sido nominado por la FIFA después de que fuera el único simpatizante del conjunto sureño en un duelo del año pasado ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La noticia recorrió el mundo y hasta fue destacada por la cadena BBC. Además, por su viaje al norte fue denominado como el “solitario hincha”.