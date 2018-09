Medio español puso a Alexis Sánchez en el once de los peores jugadores del mundo

Si la FIFA elige a los mejores jugadores de cada temporada con los premios The Best, el diario Marca de España tributa a los peores con The Worst.

Y en esta edición, el medio hispano consideró a Alexis Sánchez para encabezar la oncena que no cumplió con las expectativas, luego del discreto nivel exhibido por el delantero chileno en la última campaña con el Arsenal y Manchester United.

Esta es la segunda vez que se incluye a un criollo en la lista, pues el año pasado apareció Claudio Bravo en el puesto de arquero.

Además, el citado medio abrió una votación para elegir al peor técnico, donde Jorge Sampaoli, ex DT de la Selección chilena, va ganando con mucha distancia tras su fracaso con Argentina en el Mundial de Rusia 2018.