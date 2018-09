Agustín Orión quiere seguir en Colo Colo

Pese a estar enfocados en Copa Libertadores y en las siete fechas que faltan para terminar el Torneo Nacional, en Colo Colo también comenzaron a pensar en la conformación del plantel para la temporada 2019.

La primera tarea del Gerente Deportivo, Marcelo Espina, es conversar con aquellos que terminan contrato y son de interés de Blanco & Negro para renovar para el próximo año. Un nombre que interesa cerrar prontamente es el de Agustín Orión.

“Yo estoy feliz acá, así que no creo que haya problemas. Quedamos de conversar y seguramente en las próximas reuniones lo vamos a ver. No he pensado cuántos años, pero sí quiero continuar” dijo Orión a La Tercera.

Los otros jugadores que finalizan vínculo con el cacique son Julio Barroso, Gonzalo Fierro y César Pinares.