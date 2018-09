Daniel Morón: “En el directorio nunca se ha tocado el nombre de Mario Salas”

En Colo Colo han reiterado en las últimas horas que no están analizando la posibilidad de contratar al actual director técnico de Sporting Cristal, Mario Salas. Pese a trascendidos que hablan de encuentros con el entrenador nacional, desde Blanco & Negro, descartan cualquier acercamiento preliminar con el “Comandante”.

“Dentro de la comisión fútbol y dentro del directorio, nunca se ha tocado el nombre de Mario Salas, sabiendo que está haciendo una campaña fantástica en Perú con dos campeonatos y siendo un técnico que está en evolución permanente” comentó el integrante de comisión de fútbol del cacique, Daniel Morón.

“Él (Salas) está en Perú trabajando y con contrato, nosotros tenemos a nuestro entrenador que es Héctor Tapia, cuenta con nuestro respaldo y le dimos este período para que trabaje, al final se evaluará como pasa con cualquier persona”.

El ex campeón con los albos en la Copa Libertadores 1991, añadió que “confiamos en él y le dimos un espacio de tiempo para que pueda desarrollar su trabajo, por lo tanto, no me puedo apresurar para hacer comentarios antes de tiempo. Héctor tiene hasta fin de año y es ahí donde haremos las evaluaciones por sí o por no y si nos agradó o no lo que hizo durante el lapso que le entregamos para trabajar”.

Morón también tuvo espacio para referirse a la campaña del equipo. “Como hincha no estoy contento. En la parte internacional, esperamos que Colo Colo pueda estar a la altura y así rescate un resultado positivo que lo lleve por lo menos a alargar esta situación a penales para dar el paso a la fase siguiente. En el torneo local, quedan siete partidos. Ojalá que el equipo, desde este partido con U. Católica, pueda iniciar una remontada épica e histórica, que no es ajena en todo caso a lo que es esta institución”.