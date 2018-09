Fiel a su estilo: Chino Ríos pensó en volver al circuito y habló de la actualidad del tenis

Pensó en volver. El ex tenista chileno Marcelo Ríos dio una entrevista a La Tercera donde reveló que este 2018 pensó en volver al circuito en Challengers.

Al ser consultado sobre la exhibición que disputará en diciembre con el ecuatoriano Nicolás Lapentti y sobre cómo llegará, debido a que no juega hace cuatro años, el otrora número uno del mundo confesó: “De repente, me baja la locura. Hace tres meses quería jugar challengers acá y viajar por Estados Unidos. Me puse a pensar en el entrenamiento y corriendo con Marcelito, mi hijo de seis años, me desgarré. Y dije ‘no estoy pa’ esa hueá"”.

Además, el “Chino” comentó el escándalo de Serena Williams en la final del US Open: “El castigo del árbitro fue excesivo. El tenis se ha puesto muy aburrido. Creo que fueron un poco excesivos con ella. No estuvieron bien, aparte la multa es una mierda. En Los Ángeles le dije a un negro mother fucker. Para mí no es nada, porque no soy racista, pero a los negros les molesta y se ve feo”.

El zurdo de Vitacura, también, habló sobre Roger Federer, el mejor de todos los tiempos: “A mí Federer me encanta, creo que es el mejor de la historia. Es un caballero. Es un huevón ‘la raja’, pero encuentro que es fome en la cancha. Fuera de la cancha, su vida debe ser otra”. Y finalizó agregando que “en la cancha, es como señora, no comete ningún error. Con raja se saca un moco. ¿Un escupito? Ni cagando. Es súper correcto y para mí se me volvió fome”.

Sobre el presente de Nicolás Jarry, comentó: “Lo veo bien. Acá lo vi contra (John) Isner. Debería haber ganado (en la segunda ronda del US Open). Creo que el tipo ya está siendo respetado, saca bien. Sabe cómo jugar los puntos importantes, cuándo calmarse… Ya no es palo, sacar fuerte y que no le importaba el tercer set. Está mucho más controlado y tiene para mucho más el Nico. Pero se pasa rápido el tiempo, va a cumplir 23. De repente va a tener 27 y se pasa la carrera”.

Por último, consultado sobre si estará en el equipo nacional de Copa Davis en 2019, dijo: “He hablado con ‘Nico’ (Massú) cosas personales, pero de Copa Davis, nada. Tampoco hay mucho que hablar. Y si voy a estar o no, es decisión de Nicolás. Hay un nuevo presidente que no sé quién es. Tengo que hablar con él primero, no sé cuáles son las nuevas reglas, qué van a hacer, los pagos”.