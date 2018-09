Héctor Tapia y opción de Mario Salas: “Tiene todos los merecimientos pero yo sigo haciendo mi trabajo"

Héctor Tapia fue quien enfrentó los micrófonos de la prensa en la jornada de este miércoles en el Estadio Monumental. El director técnico del cacique, no eludió el mal momento que viven en el torneo local y lo difícil que está el paso a semifinales en Copa Libertadores de América.

“Soy el entrenador y el total responsable del momento por el que pasa Colo Colo, pero tengo que separar. Es imposible no reconocer que ha sido una mejor campaña internacional que local, nos ha costado. Hemos tenido partidos de vuelta de copa donde terminamos perdiendo”.

En cuanto a la posibilidad que no sea renovado su contrato a fin de año, “Tito” no dramatizó diciendo que “no me hago la cabeza con las cosas que se pueden decir, con quién se converse o no. Uno está siendo siempre evaluado en esta profesión y en este cargo. Es una evaluación no sólo por el último partido, se hace en el día a día”.

“Creo mucho en los proyectos y el trabajo en equipo. Si me preguntan si quiero seguir y respondo que no, nadie lo creería porque nací en Colo Colo como jugador y técnico, acá siento que estoy en casa”.

¿Mario Salas? “Tiene todos los merecimientos. Hizo una buena campaña en U. Católica y lo está ratificando en el exterior, pero yo sigo haciendo mi trabajo de la misma manera, no me desvío ni desconcentro”.