Luciano Aued: “No entiendo ese ensañamiento con Germán Voboril”

En Universidad Católica entrenan a máxima intensidad para llegar de la mejor forma posible al partido con Colo Colo. Branco Ampuero es el único que aún presenta molestias físicas y es duda concreta para este fin de semana.

El volante Luciano Aued destacó en rueda de prensa que están preparados para enfrentar a los albos. “Está demás decir que Colo Colo es un gran equipo, es el último campeón, no hay que ahondar más en eso. Todos sabemos del poderío que tienen y por algo está jugando copas internacionales, es una semana muy importante para nosotros, sabemos que no es un partido más sabiendo que es en casa, lo queremos ganar”.

El trasandino añadió que “durante el torneo hemos dado vuelta varios partidos, incluso con cobros desfavorables que te van sacando, pero eso te demuestra que el equipo está bien, sabe lo que quiere y entiende el objetivo por el que está peleando”.

Con Germán Voboril recuperado y habilitado para jugar, la UC tendrá a sus seis extranjeros disponibles para el clásico ante el cacique. Sin embargo, dada la normativa vigente, uno de ellos quedará sin ser citado. “Nos puede tocar a cualquiera salir, no entiendo ese ensañamiento con Germán Voboril. No me gusta porque es un compañero y se siente. No es bueno porque, como todos, aporta al club y aporta al equipo. Cuando le toca a César Munder también lo hace muy bien. Se crea una discusión que no debería estar”.

Por último, Luciano Aued no dejó de lado el conflicto que existe entre Cruzados y parte de la hinchada por el precio de las entradas para ver a la UC. “No es nuestra responsabilidad ni algo donde podamos interceder, pero siempre es bueno que la gente esté cómoda y contenta. Sabemos que en algunos casos cuesta llegar a cancha o pagar una entrada, no sólo en U. Católica. Ojalá que ese descontento se pueda terminar para que la gente pueda venir contenta a disfrutar del espectáculo”.