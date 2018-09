Harold Mayne-Nicholls: "Pensé que no tendría energías, pero me di cuenta que eso no se ha acabado"

Harold Mayne-Nicholls oficializó su candidatura para las elecciones a presidente de la ANFP que se desarrollará a fines de noviembre próximo.

El periodista convocó a conferencia de prensa y entregó detalles de su decisión para optar al sillón del fútbol chileno.

Por su candidatura:

“Pensé que no tendría energías, pero me di cuenta que eso no se ha acabado”.

Cambios en los últimos años:

“Antes yo quería ir más rápido que la pelota, ahora que estoy más viejo quiero ir más lento”.

Castigo cumplido por infringir el Código de Ética de la FIFA:

“Cuando uno comete un error, no puede quedar sancionado de por vida por haberlo cometido”.