Juan Ezequiel Cuevas: “No vamos a bajar los brazos hasta la última fecha”

Everton y Audax Italiano se enfrentarán este sábado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en duelo marcado por la necesidad de los Oro y Cielo por salir de la zona de descenso a Primera “B”. Los dirigidos por Javier Torrente, han sumado 11 de los últimos 16 puntos en juego con dos goleadas ante Colo Colo (4-2) y U. La Calera (4-0).

“Hemos venido de menor a mayor, el equipo es otro y existe otra actitud. Hay otra armonía y como plantel estamos muy bien para el momento que estamos viviendo. Todavía falta mucho, queda por enfrentar a rivales que están en lo mismo que nosotros y estamos convencidos que lo podemos sacar adelante” comentó Juan Ezequiel Cuevas.

“Cuando arrancamos, la situación estaba muy complicada. Tenemos los jugadores para salir del fondo y no vamos a bajar los brazos hasta la última fecha, debemos ir partido a partido. No es lo mismo jugar por entrar a una copa que hacerlo para no descender, la presión es otra”.

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, adelantó el choque con los itálicos. “Es un partido muy importante para los dos equipos. Audax Italiano es muy duro, con jugadores que están pasando por un momento muy bueno, pero debemos seguir haciendo el juego que mostramos en los últimos partidos para dejar los puntos en casa”.

Añadió que “tenemos que estar atentos a la velocidad de Sergio Santos e Ignacio Jeraldino, para eso necesitamos hacer presión lo más arriba posible y luego mantenernos compactos en defensa”.

Los ruleteros están en la decimoquinta posición con 21 puntos, mientras que los audinos están décimos con 26 unidades.