Jorge Contreras: “Veo más posibilidades a una U.Católica puntera que a un Colo Colo herido”

Jorge Contreras, ex jugador que vistió de manera exitosa las camisetas de U. Católica y Colo Colo, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y analizó lo que puede pasar este domingo en San Carlos de Apoquindo.

“Hoy veo a una U. Católica sólida, no gustando pero sumando, también a un Colo Colo que llega con dos derrotas muy delicadas. No sé si U. Católica tendrá los argumentos para aprovechar el momento de Colo Colo, o saldrá esa mística del equipo popular donde, en instancias malas aparece y gana clásicos. Le veo más posibilidades a una Católica puntera del campeonato que a un Colo Colo herido”.

Recordado como uno de los mejores “10” de su época, dueño de una exquisita técnica y perfecto ejecutante de tiros libres, el “Coke” se dio un tiempo para comparar a los creativos que serán titulares este fin de semana: Diego Buonanotte y Jorge Valdivia.

“En lo personal soy un seguidor de Jorge Valdivia, desde que lo vi jugar me llamó la atención por la inteligencia para jugar pues saca cosas que no tiene nadie. Diego Buonanotte tiene destellos que le dan importancia dentro del equipo de Católica, en el segundo título que ganaron con Salas fue fundamental pero luego no ha sido el mismo”.

Contreras agregó que “Buonanotte no es el jugador creativo o que provoque situaciones, si tuviera que elegir de manera individual me quedo con Valdivia. Sin embargo, si analizamos en un conjunto, Católica tiene más opciones de quedarse con el partido”.

Universidad Católica y Colo Colo será arbitrado por Eduardo Gamboa y tendrá la colaboración de Raúl Orellana, Edson Cisternas y Carlos Ulloa.