Mauricio Pinilla y Azul Azul no llegaron a acuerdo e irán a juicio

Mauricio Pinilla y Azul Azul irán definitivamente a juicio tras no llegar a acuerdo por segunda vez en la audiencia que se desarrolló en el Juzgado de Letras de San Miguel, tras la demanda interpuesta por el delantero por lo que considera “vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido”.

En dicha audiencia, el tribunal propuso una reparación de $211 millones, propuesta que fue rechazada por ambas partes. Así las cosas, Pinilla y Azul Azul tendrán que declarar el próximo 20 de noviembre (10:30 horas) en el Primer Juzgado de San Miguel.

Tras la sesión de esta mañana, el abogado defensor de Mauricio Pinilla, Alejandro Cáriz, cuestionó la ausencia de Carlos Heller y Ronald Fuentes en el tribunal. “El señor Carlos Heller no tuvo la gallardía de venir a declarar, algo que era esperable. Dos de los protagonistas del despido del 31 de julio no se van a presentar, no me voy a meter en las estrategias de defensa porque no me corresponde, pero llama la atención que dos de los protagonistas no vengan al tribunal”.

En respuesta a lo anterior, el abogado de Azul Azul, José Joaquín Laso, respondió que “esa es imputación suya pues nadie ha despedido a Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla puso término a su relación laboral en virtud que él firmó el contrato de trasferencia. Como Carlos Heller y Ronald Fuentes no estuvieron en la firma de ese contrato, no es necesario que vengan”.

En tal sentido, el día del juicio testificará por parte de la demandada, el gerente general de Azul Azul, Eduardo Álamos.