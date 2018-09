Óscar Opazo: “Los clásicos son partidos cerrados y muy duros”

En Colo Colo ultiman detalles para enfrentar el próximo domingo a U. Católica por la vigésimo cuarta fecha de Primera División. Los albos se encuentran rezagados en la lucha por el título, pero buscan reencaminar la campaña tras el clásico en San Carlos de Apoquindo.

“Es una realidad que en el campeonato estamos al debe y muy lejos del puntero. La semana pasada desaprovechamos una oportunidad grande más jugando como local. Somos los jugadores los responsables y nos hacemos cargo de este mal momento, queremos revertir esta situación y qué mejor que sea ante U. Católica” dijo Óscar Opazo.

El lateral del cacique manifestó en rueda de prensa que los números previos quedan de lado con el pitazo inicial. “Las estadísticas son importantes en la previa. Una vez que comienza el partido ya no vale, sobre todo en los clásicos”.

“Los clásicos son partidos cerrados y muy duros. No creo que Católica salga a buscar un empate porque están en su casa y con su gente. La intención de nosotros tampoco será ir a buscar un empate, necesitamos los tres puntos por todo lo en deuda que estamos en el torneo local y qué mejor hacerlo en un clásico. No pensamos en otra cosa que no sea ganar”

El “Torta” adelantó que se enfocan solamente en el choque ante los cruzados, sin pensar todavía en la revancha por Copa Libertadores con Palmeiras.

“Hoy pensamos sólo en U. Católica, no vamos más allá. Es un duro rival que está puntero, pero si ganamos, ciertamente no entramos en la lucha por el título pero metemos presión desde atrás. Esa es la realidad y lo que queremos”.

Óscar Opazo, confirmó que Lucas Barrios retornó a los entrenamientos tras superar problemas de salud que lo tuvo disminuido durante la semana.

“Lucas Barrios tuvo un problema estomacal que lo complicó para entrenar normal durante estos días. Hoy practicó, lo vimos bastante bien y esperamos que llegue al fin de semana con todas las ganas”.

Colo Colo formará con Agustín Orión, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia, Óscar Opazo, Claudio Baeza (Esteban Pavéz), Carlos Carmona, Damián Pérez, Jorge Valdivia, Esteban Paredes y Lucas Barrios.