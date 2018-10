Gerente General de U. Española Luis Baquedano: “No vamos a votar por Harold Mayne Nicholls”

A poco menos de dos meses para las elecciones de presidente en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, sólo Harold Mayne Nicholls confirmó su candidatura al sillón del fútbol chileno, mientras que Arturo Salah decidió no ir por un nuevo período en el cargo.

Al respecto, el gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, en conversación exclusiva con Deportes en Agricultura, comentó que el club hispano no apoyará la opción presidencial de Mayne Nicholls.

“Hoy tenemos una postura neutral, no nos queremos pronunciar aún sobre la única postura oficial que es la de Harold Mayne Nicholls, pero no vamos a votar definitivamente por él. Si existe la alternativa de Francisco Cerezuela, que entiendo lo está analizando, estaríamos cuadrados con un hombre de la casa, que tiene un tremendo prestigio y conoce la industria del fútbol” enfatizó.

En cuanto a los motivos del por qué no aprueban la candidatura de Mayne Nicholls, Baquedano detalló: “Estimamos que para el fútbol chileno, Harold Mayne Nicholls no es la persona adecuada. Tampoco queremos efectuar una postura polarizada de las elecciones, por lo tanto, si Harold es el presidente tendremos que trabajar con él, pero la postura como club es no votar por Mayne Nicolls”.

¿Pablo Milad? “Esa es un poco la postura de Unión Española. Pero ojalá que fuera Francisco Cerezuela para que existiera un directorio parecido al que hay hoy. Pensamos que la conducción de Arturo Salah ha sido buena, con algunos baches que incluso nos han perjudicado, pero en general sentimos que esta es una nueva ANFP, mucho más profesional y con signos de capacitación en la industria de la gestión deportiva”.

La elección del nuevo presidente de la ANFP se desarrollará el jueves 29 de noviembre en Quilín.