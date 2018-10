Pablo Milad: "Estoy 100% concentrado en mi trabajo como Intendente"

Deportes en Agricultura confirmó que Pablo Milad, actual Intendente de la Región del Maule decidió no postular a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. De esta manera, Harold Mayne-Nicholls se mantiene como único candidato para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El ex presidente de Curicó Unido detalló en conferencia de prensa los motivos de su determinación argumentando que “el 11 de marzo asumí un compromiso con el presidente Sebastián Piñera y también con esta región que amo. Seguiré desarrollando este proyecto por el bien de los maulinos, por el bien del Gobierno y del país”.

Asimismo, confirmó que no tuvo ninguna conversación con el presidente o alguien del Gobierno para continuar en su actual cargo. “No tuve que tomar ninguna decisión al respecto, hay un desarrollo de un proyecto en conjunto con el Gobierno de hacer crecer a la Región del Maule. No tuve contacto directo con el presidente Piñera”.

“Estoy 100% concentrado en mi trabajo como Intendente, independiente de tener o no votos de clubes, porque eso se ve cuando uno es candidato, no cuando hay propuestas de presidentes que hayan hablado. estuve mucho tiempo vinculado al fútbol, seguramente si no hubiese estado en este cargo habría sido candidato sin ningún problema, pero hoy tengo una responsabilidad con el país y el presidente para mejorar la región”.