Ceresuela se bajó y Mayne-Nicholls sigue corriendo solo para elecciones en ANFP

Harold Mayne-Nicholls sigue corriendo solo de cara a las elecciones para la presidencia de la ANFP que se desarrollarán en noviembre próximo.

Es que tras las bajas de Arturo Salah y Pablo Milad, en los últimos días comenzó a tomar fuerza el nombre de Francisco Ceresuela para una posible candidatura. Pero finalmente, el ex timonel de Unión Española decidió que no se presentará a los comicios.

“Anoche le informé a los clubes que el proyecto era muy interesante (de ir como candidato a la ANFP), pero no puedo asumirlo porque me pilla en otro proyecto. Me hubiese gustado estar en condiciones de asumirlo. (Esta decisión) No es contra el fútbol”, reconoció a radio Agricultura.

Respecto a sobre si Mayne-Nicholls puede ser el candidato ideal, Ceresuela expresó: “Estuve conversando con Harold. Todos tienen muy claro que hay una época de cambios. Él sabe que hubo una contingencia muy importante y él sabe que hay que hacerlo colaborativamente”.

“Yo creo que hay que perder los miedos, acá no hay un gurú. Necesitamos una persona capaz de articular. Harold está en condiciones”, añadió.