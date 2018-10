Johnny Herrera: “No tenemos ningún problema en jugar en La Cisterna"

Una vez confirmada la autorización por parte de la Intendencia Metropolitana para que el partido entre Palestino y Universidad de Chile se juegue definitivamente en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el plantel azul optaron por no dramatizar y preparar este compromiso válido por la jornada 25 del torneo.

“Imagino que es una cancha con dos arcos así que hay que ir, no tenemos ningún problema en jugar en La Cisterna, ojalá que se cumplan todas las medidas de rigor y no ocurra nada extraño. Tengo plena confianza que nuestra gente se va a comportar a la altura de un partido de fútbol” comentó Johnny Herrera.

El capitán de U. de Chile es uno de los jugadores del plantel que ha tenido la oportunidad de enfrentar a los árabes en ese reducto. “Con Everton y Audax Italiano me tocó jugar ahí. Es una cancha normal, no sé si Palestino llevará más gente pero es claro que va a ir mucho público de la U y eso está bien. Es su estadio y se tiene que acatar la decisión. Insisto, espero que no pase nada y luego sólo se hable de fútbol”.

Palestino y Universidad de Chile se enfrentarán en el recinto de Avenida El Parrón este sábado 6 de octubre desde las 15:00 horas con aforo máximo permitido de 5.000 personas.