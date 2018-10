Héctor Tapia tras eliminación de Colo Colo: "Nos vamos tremendamente orgullosos"

Pese a que Colo Colo se vio bastante opaco y fue superado ampliamente por Palmeiras en la derrota por 2-0 en Sao Paulo en la eliminación del Cacique en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el técnico Héctor Tapia no quiso dramatizar.

De hecho, el estratego de los albos reconoció en conferencia de prensa que: “Nos vamos tremendamente orgullosos de lo que ha hecho este grupo. Lo luchó, lo trabajó, lo vivió y jugo su opción. Repito: estoy tremendamente orgulloso por todo el despliegue físico por toda esta Copa”.

“Con el planteamiento vimos lo que teníamos y para generar buenas jugadas a través de la orillas, pero no lo logramos. Jorge (Valdivia) y Lucas (Barrios) estaban muy solos y con la salida de Claudio (Baeza), quisimos implantar otro sistema y tampoco dio resultados. Intentamos, buscamos, queríamos hacer un buen partido y un buen trabajo con un mediocampo fuerte. Nos encontramos con una buena posición, Palmeiras tiene todos los méritos y es un justo vencedor”, añadió.

Además, “Tito” agregó: “Creo que hoy día tras quedar eliminados de la Libertadores, nos va a centrar de lleno en el Campeonato Nacional. Tenemos un gran tarea: reponernos de esta eliminación y ver qué jugadores tendremos para el fin de semana, tenemos bajas, pero hay que analizarlo esta semana”.

Por último, sostuvo que a sus pupilos los ve “alineados. El hecho de llegar a estas instancias, como jugador, te hace valorar los logros y las etapas conseguidas. Eso no se logra solo. Y este grupo, que tuvo que sacar situaciones complicadas, se ve como un lindo grupo. Si no fuera unido, es imposible superar esos obstáculos. Hace tiempo que Colo Colo no llegaba a esta instancia y lo que viene es ahora, es hacer más fuerte al grupo. El fin de semana es importante y hay que dar vuelta la hoja”.