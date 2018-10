Revelan otro capítulo que reflejaría el quiebre de Alexis y Pogba con Mourinho

El regreso de Alexis Sánchez a la titularidad en el Manchester United, en el decepcionante empate sin goles frente al Valencia por la Champions League, no habría cambiado el supuesto distanciamiento entre el delantero chileno y otras estrellas de los Diablos Rojos con el técnico José Mourinho.

De hecho, la prensa inglesa asegura que la relación entre el tocopillano y el francés Paul Pogba con el estratego portugués está cada vez peor, algo que habría quedado reflejado previo al cotejo contra los españoles por la “Orejona”.

Según publicó The Sun, “Pogba y Mourinho no se dieron la mano en el túnel antes del choque de la Liga de Campeones contra el Valencia. Alexis también pasó directamente por delante de su entrenador cuando la grieta en el vestidor de Old Trafford se calienta”.

“Las cámaras de televisión muestran a Mourinho intercambiando palabras con Chris Smalling, Eric Bailly, Luke Shaw y Sergio Romero. Pero Pogba y Sánchez no recibieron tal tratamiento luego de sus enfrentamientos públicos con el DT del United”, añadió.