En España le dan duro a Vidal: "Si no acepta ser suplente, no tiene cabida"

Arturo Vidal opacó la alegría del Barcelona tras el revitalizador triunfo en Wembley ante el Tottenham por Champions League al subir a su cuenta de Instagram un emoticón con cara enojada. Así escogió reclamar por los pocos minutos que el técnico Ernesto Valverde le dio en el partido ante los ingleses.

Al interior del club saben del carácter del chileno y decidieron no darle importancia a la situación. El mediocampista Ivan Rakitic destacó que su enojo demostraba la ambición que tenía por triunfar en su nuevo club. Sin embargo, hoy el diario catalán Sport criticó ásperamente al volante de la Roja por su publicación.

“El egoísmo cada uno lo gestiona internamente. En silencio. Como puede. Pero jamás en público. Por eso resulta totalmente inadmisible que un componente de un equipo distorsione las buenas (o malas) sensaciones del grupo por intereses particulares. No se puede ser insolidario. Y menos a través de las redes sociales. Como ha hecho Arturo Vidal”, se lee en el principio de la columna de opinión.

Sport le recordó a Vidal que lleva años de circo y que no puede tener reacciones de novato. “El chileno es suficientemente veterano para saber qué mensajes están fuera de lugar. Y un emoticón cabreado tras la exhibición del Barça en Wembley no tocaba. Por mucho que él estuviera enfadado por no haber sido titular. Por mucho que no entendiera que Valverde le utilizara para perder tiempo. Arturo Vidal no puede cometer este menosprecio a sus compañeros”.

Vidal, después de ver la polémica que generó, subió una nueva publicación celebrando la victoria en Wembley. Pero para Sport, el daño ya estaba hecho. “¿O, tal vez, se cree que él es más importante que el equipo? Mal vamos si es así… La ‘rectificación’ posterior llegó tarde. El mal ya estaba hecho”, se lee en el texto.

“Vidal no supo (o no quiso) reprimir su enfado. Y lo mostró públicamente en las redes sociales. Se equivocó. Mucho. Muchísimo… Si no acepta ser suplente en el Barça no tiene cabida en esta plantila”, remató uno de los principales diarios de Cataluña.