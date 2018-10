Ernesto Valverde se refirió al enojo de Vidal: "No me ha dicho nada"

Arturo Vidal empañó la alegría del Barcelona luego del triunfo ante el Tottenham en Londres. El volante de la Roja, tal como ha pasado en varios partidos, entró sobre el final y expresó su molestia al subir un emoticón con cara enojada a su cuenta de Instagram. En el club catalán saben de su carácter y le han bajado el perfil a la situación. Ivan Rakitic dijo que el enfado de Vidal demuestra su ambición por triunfar en la Ciudad Condal. Hoy Ernesto Valverde, entrenador del cuadro culé, habló en conferencia de prensa y no le dio importancia al incidente.

“No sé lo que pondrán los jugadores en sus redes sociales, pero a mí no me ha dicho nada. No sé si estará enfadado por el partido o por un accidente doméstico”, expresó el técnico.

El FC Barcelona buscará volver a la victoria en la liga española mañana frente al Valencia. Valverde sabe que Mestalla es un reducto difícil y que el cuadro local viene recuperando el fútbol que lo llevó a clasificarse a Champions League la pasada temporada.

“Mantiene sus señas de identidad muy claras aunque no haya empezado como el año pasado. Está en Champions por algo, es un clásico de la Liga, con un 4-4-2 muy marcado y muy difícil de entrar por dentro. Cuando se despliegan tienen mucho peligro. Va a ser muy difícil. Es un partido con una gran carga emocional. Además, ellos todavía no han ganado en casa”, declaró Valverde, sin dar señas del once titular ante el cuadro che.