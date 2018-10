“Es el salvador de Mourinho", así reaccionó la prensa inglesa al gol de Alexis

Alexis Sánchez no la está pasando bien, pero hoy fue el protagonista de un triunfo épico del Manchester United, anotando sobre la hora el gol que le dio la victoria a los Diablos Rojos contra el Newcastle por 3-2. El ex delantero del Arsenal metió un cabezazo en el corazón del área que hizo delirar a Old Trafford y a su entrenador José Mourinho, muy cuestionado las últimas semanas por el rendimiento de su equipo.

La prensa inglesa no se guardó elogios para Sánchez. “El gol ganador fue anotado por Alexis, quien cayó en el banco de suplentes al comienzo del día y terminó siendo el salvador al final del mismo”, escribió The Independent.

“El jugador mejor pagado de la Premier League por fin justifica su paga con un cabezazo tras un centro de Ashley Young”, agregó The Sun.

“¡Sánchez es el salvador de Mourinho! Súper sustituto anota en triunfo del United tras increíble remontada de dos goles contra Newcastle y alivia la presión de los ‘Red Devils’ que terminan con racha de cuatro partidos sin ganar”, dijo por su parte el Daily Mail.