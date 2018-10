Frank Darío Kudelka: "Dos triunfos no nos catapultan a nada"

La U se impuso por 3-1 en La Cisterna ante Palestino y sumó su segunda victoria al hilo en el campeonato nacional. Los estudiantiles ven de lejos a la Universidad Católica, pero la ilusión crece por entrar a la próxima Copa Libertadores. Frank Darío Kudelka, técnico de los azules, se mostró contento por lo realizado por sus dirigidos, aunque puso paños fríos.

¿Qué cambió en el equipo de hace solo unas semanas atrás?, le preguntaron al argentino. “La búsqueda permanente de soluciones, tratar de equiparar el nivel de ejecución y prestación de cada jugador. El equipos muestra eso, es muy parejo en lo que hace, tanto en la fase de recuperación como en la de posesión. Hoy tuvo efectividad, el otro día no la tuvimos, más allá de que ganamos uno a cero. Siempre creímos en nosotros, pero dos partidos ganados no nos catapultan a nada”, explicó el ex Talleres de Córdoba.

Kudelka analizó el partido y destacó el orden que tuvieron para superar a la escuadra local. “Fue un partido en que desde la practicidad y la simpleza logramos triunfar. El equipo tiene claro los momentos en los que hay que atacar y por donde hacerlo. A uno le hubiese gustado que ganando hubiésemos tenido mayor posesión de balón, como la tuvimos en algún otro momento del partido”, expresó el ex Talleres de Córdoba.

El entrenador también se refirió a los malos momentos que le hizo pasar Palestino y dijo que su equipo supo sufrir esos embates. “Se dan situaciones en que el rival te supera por virtud propia y ahí apareció Johnny Herrera, para eso están los arqueros. Puede haber sido que con los cambios que tuvieron nos ganaron la pelota en la mitad de la cancha y nos protegíamos demasiado cerca de nuestro propio arco. Con el ingreso de David ya se solucionó todo eso. Distribuimos el equipo de otra manera y tapamos las bandas”, afirmó.

En la semana, Kudelka tuvo palabras de elogio para Yeferson Soteldo y pidió la continuidad del venezolano. Hoy el habilidoso futbolista brindó una gran actuación y le dedicó su gol al DT de los azules. “Es un jugador muy importante, que a uno le gustaría tenerlo siempre. Pero hay circunstancias ajenas a mí. Es un jugador que me apetece, pero la vida dirá. Es un chiquillo malcriado, lo agradezco, satisfacen esas cosas”, declaró Kudelka, destacando la predisposición de Soteldo pese a los problemas que ha tenido su pareja durante el embarazo.