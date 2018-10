Christiane Endler: "El balance es positivo, pero no estoy conforme con el partido"

Luego de la ajustada victoria 2 a 1 de la Selección chilena femenina a costa de su similar de Sudáfrica, la portera y capitana del combinado nacional, Christiane Endler, valoró el resultado obtenido pero mostró su disconformidad por el trámite del encuentro.

“Ellas son un rival complicado. Primera vez que nos enfrentamos a un rival africano y por el resultado creo que el balance es positivo. Creo que pudimos hacerlo mejor, no estoy conforme con el partido porque estuvimos mucho tiempo con una jugadora más y eso se debió haber notado”, dijo a CHV.

“Debimos haber concretado otras opciones, jugar un poco más juntas, sin tanto pelotazo, pero creo que son cosas que debemos mejorar en lo que queda de camino hacia el Mundial de Francia 2019. Así que el balance al final es bueno porque ganamos ante nuestra gente”, añadió.

La arquera del París Saint-Germain también se refirió al estado física de las jugadoras chilenas: “Muchas veníamos de vacaciones, iniciando pre-temporada entonces hay que tener el contexto en mente. Muchas están recién iniciando el trabajo en sus clubes. Y Estados Unidos ya venía con una preparación, estaban en plena liga. Ahora solo nos queda seguir mejorando”.

“Para el martes (también contra Sudáfrica) esperamos estadio lleno, se supone que acá debió haber estado lleno también. No sé que pasa con las entradas, si las entregan o no, le hago un llamado de atención a las personas responsables de aquello. Muchas personas dicen que se quedaron sin entradas y el estadio no estaba lleno“, finalizó.