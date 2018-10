Luciano Aued: “Nos duele mucho perder porque este equipo se acostumbró a ganar”

En Universidad Católica sintieron con fuerza el golpe tras la derrota sufrida en el Estadio CAP de Talcahuano ante Huachipato. Los cruzados cayeron por segunda vez en el torneo, pero además, tuvieron a sus dos primeros expulsados del año.

“Nos duele mucho perder porque este equipo se acostumbró a ganar, a tener una racha positiva y venía de vencer en un clásico. Con 10 hombres tuvimos chances que no pudimos concretar, luego con nueve el rival te empieza a mover la pelota y a encontrar espacios que antes no tenía para cerrar un resultado abultado que no refleja el trámite del partido, pero que en definitiva está bien” comentó Luciano Aued.

Raimundo Rebolledo y Germán Lanaro fueron los jugadores que recibieron tarjeta roja en el CAP . “Son cosas lógicas que pueden pasar, pero sí es importante que no vuelva a suceder en las cinco fechas finales porque los rivales te superan en cantidad y juego. Tenemos que analizar este factor y también el juego de balón detenido donde nos han convertido”.

Si bien, durante el anterior receso por Fiestas Patrias, gran parte del plantel de U. Católica estuvo conforme con los días que tuvieron para recuperar a los lesionados, “Luli” en esta oportunidad no ve con buenos ojos una nueva detención.

“Los parates no son buenos para la competitividad del torneo ni para el fútbol chileno en general. Sería bueno que se evolucione y se vaya viendo de qué manera se puede organizar mejor. Este se entiende porque es fecha FIFA y paran en todos lados, pero hubo otros donde no son buenos”.

Una vez que se reanude el campeonato, U. Católica deberá recibir en el Estadio San Carlos de Apoquindo a Universidad de Concepción, encuentro programado para el sábado 20 de octubre.