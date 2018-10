Massú: "Garín ya está a un pasito, ojalá pueda terminar el año cerca del 100"

Christian Garín (121° del ranking ATP) cerró de la mejor forma su destacada semana en el Challenger de Campinas, en Brasil, con la sólida victoria en la final ante el argentino Federico Delbonis.

Y la corona no sólo dejó feliz al propio “Tanque”, que lo acercó a su objetivo de meterse entre los 100 mejores del planeta, sino que también al capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, al comenzar a potenciar aún más al cuadro nacional de cara a la serie como visita frente a Austria en febrero del próximo año.

“Es muy bueno para mí como capitán, para el tenis chileno, para lo que viene. A uno lo pone contento, los conozco de niños y han ido avanzando. (Garín) Ya ganó un Challenger y a los jugadores que les ganó es importante, ya está a un pasito, ojalá pueda terminar el año lo más cercano al 100 a ver si puede entrar directo al Abierto de Australia pero es sin apurarse, las cosas las está haciendo bien”, reconoció el “Vampiro” tras la presentación del equipo chileno que estará en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.

Respecto a la visita a los europeos, el viñamarino sostuvo: “Es una serie que es difícil, también para ellos, porque tenemos un equipo que viene con ganas, con fuerza, y para nosotros también es difícil porque tienen a Thiem y un equipo bastante parejo y bueno, por eso están ahí”.

“Tienen la localía, pero nosotros tenemos un equipo que va a pelearla con todo. Creo que cada año que pasa nos hacemos más fuertes, independiente del resultado de febrero próximo”, agregó el doble medallista de oro en Atenas 2004.

Por último, el ex número 9 del orbe habló sobre la posibilidad que los partidos se jueguen en arcilla: “Si se confirma, es algo que los jugadores van a tener que adaptarse rápido. Yo creo que la superficie no nos cambia mucho a nosotros, lo que está claro es que será in door por el tema del tiempo. Estamos con un equipo bastante bueno y ojalá contar con equipo completo”.