Vidal en la polémica: publicó y luego borró dura publicación en su Instagram

No lo está pasando bien. Es que Arturo Vidal no vive su mejor momento en Barcelona y nuevamente no jugó ayer domingo ante Valencia, por lo que el volante chileno nuevamente expresó su molesta por redes sociales.

“Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos”, publicó el “Rey” en su cuenta de Instagram, en un mensaje que después borró pero que de todas formas fue replicado por la prensa española.

Mientras en Mundo Deportivo lo calificaron como “incendiario”, en Sport se refirieron como “envenenado mensaje” a lo publicado por el ex Bayern Múnich.

La publicación del formado en Colo Colo se suma a la hecha tras el partido de los ‘culés’ ante Tottenham, en que, luego de jugar solo 5 minutos, el bicampeón de América con la Selección chilena publicó un emoticón de enojo.

En tanto, Vidal aún no se refiere a su publicación y se espera que dentro de las próximas horas llegue a Estados Unidos para sumarse a los trabajos de la Roja para los partidos amistosos ante Perú y México.