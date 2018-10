Marcelo Díaz: "Nunca voy a renunciar a la Selección, si no estoy, por algo será"

La ausencia de Marcelo Díaz en la nómina de la Selección chilena para los amistosos ante Perú y México sigue generando ruido, pues a pesar de su gran momento en Argentina con Racing de Avellaneda no fue considerado por el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda.

Sin embargo, el volante nacional dejó en claro que seguirá luchando por retornar al combinado criollo. “No he renunciado y nunca voy a renunciar a la Selección, pero el técnico es el que toma las decisiones y si no estoy, por algo será. No hay más que hacer ni decir”, reconoció en entrevista con radio La Red.

Sobre su buen presente en la Academia, sostuvo: “Al principio me costó un poco, pero después les agarré la mano a los trabajos físicos que realizan acá en el club y creo que los estoy llevando muy bien (…) Acá me han recibido muy bien. Todos los argentinos. Me gusta porque es un país muy futbolizado. Si andas caminando, la gente te habla de fútbol y sabe. El respeto hacia mí es lindo. Tengo que estar contento y tratar de hacer las cosas bien”.

“Estoy pleno, con mucha confianza y eso se ve reflejado. Creo que la edad es un tabú solamente en el fútbol y hoy en día hay muchos jugadores que la siguen rompiendo con más de 35 o 36 años. Ahora el futbolista se cuida mucho más y puede llegar a una edad que antes no lo hacía porque, francamente, no existía la competencia que hay hoy en día y eso que hace que estemos mejor preparados”, añadió.

Además, “Carepato” admitió que no ha vuelto a conversar con Jorge Sampaoli, con quien brilló en Universidad de Chile y luego en la Roja: “No volví a hablar con Sampaoli después de que se fue de la Selección. Solamente mantengo comunicación con Desio, con quien me llevaba muy bien en la U y en la Selección, pero con Sampaoli no tuve más relación”:

Por último, Díaz se refirió a su deseo de convertirse en entrenador: “Lo tengo muy pensado. Uno de mis objetivos es hacer el curso de entrenador en España. Me encanta el estilo de Guardiola, el que conocí con Sampaoli, Bielsa. Son técnicos que me marcaron mucho. Nos dieron resultados personales y grupales. Me gustaría aprender del Chacho (Coudet), de Simeone”.