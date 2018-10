Miguel Ramírez descartó tener conversaciones con Colo Colo

La renovación de Héctor Tapia en la banca de Colo Colo resulta a estas alturas del año muy poco probable dada la campaña del cacique en el campeonato nacional. Es por esto que, en el Blanco & Negro, ya están analizando distintos nombres con miras a la temporada 2019.

Uno de los que agrada en la interna del directorio albo es Miguel Ramírez. Eso sí, el actual director técnico de Santiago Wanderers de Valparaíso, descartó en conferencia de prensa haber tenido conversaciones con el club popular.

“Eso salió en un medio que no me ha preguntado, no salió de mí, ni sé de quién habrá salido. Esto me lleva a recordar lo que sucedió en San Luis de Quillota donde también me incluyeron como candidato a la banca del equipo y nunca hubo algo. Con U. Católica lo mismo y se dijo además que había hasta un pre contrato firmado y jamás hubo un acercamiento”.

Miguel Ramírez reveló que su anhelo no es trabajar en algún club de Santiago. “Lo único que tengo claro es que voy a llegar a dirigir a Europa, mi foco no es llegar a un equipo en específico, yo quiero entrenar en España. Ese es mi sueño, es mi objetivo y para lo que estoy trabajando desde que me inicié en el fútbol”.

Agregó que “quiero ganar terreno, crecer, aprender y seguir quemando etapas. Reitero que mi meta es Europa, ahora llegué a un equipo grande y estoy trabajando cómo lo pretendo hacer”.