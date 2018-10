Mayne-Nicholls: "Almorzar con los clubes no garantiza tener sus votos"

Todo indica que finalmente Sebastián Moreno será el candidato del oficialismo de cara a las elecciones para la presidencia de la ANFP que desarrollarán el 29 de noviembre, pues el actual secretario general del organismo de Quilín habría aceptado presentar su postulación, la cual anunciaría la próxima semana.

Con esto, el ex timonel de Cobresal se enfrentaría a Harold Mayne-Nicholls, quien desde hace rato ya confirmó que irá a los comicios. El antofagastino, se refirió al que sería su rival.

“Me parece muy bien que haya otro candidato porque van a surgir otras ideas. No me ha tocado trabajar con él (Moreno), salvo dos veces que llevé unas propuestas deportivas a Quilín, reconoció a La Segunda el ex funcionario FIFA.

Sobre el respaldo de varios clubes que recibiría el actual secretario general, Mayne Nicholls sostuvo: “Hay mucho de mitología en todo eso. El tema está bastante disperso, hay mucha incertidumbre en bastantes clubes y a nosotros nos ha ido bien. Hemos ido sumando apoyo y siento que vamos muy bien encaminados”.

“Almorzar con los clubes no garantiza tener sus votos y eso lo ´se por vivencias propias. Cuando te sientas con ellos a conversar, te das cuenta de que no esperan mensajes generales como: ‘hay que seguir así’. Lo que quieren son cosas específicas, proyectos reales e ideas nuevas.