"Chuflinga" Herrera: "No viene una generación buena"

Ante Perú el viernes, Chile evocó una época que parecía olvidada. En Miami no hubo rastros del equipo que dominó América y se plantó de igual a igual ante los mejores del mundo. Por el contrario, se vio a un conjunto pálido y anodino. Gary Medel, capitán de la Roja, no se reservó nada a la hora de criticar a sus compañeros. “Lo más jóvenes no pueden venir a pasear”, dijo luego de decretada la goleada por 3-0 a manos del combinado del Rímac.

“Por muy amistoso que sea, hay que tener fútbol y actitud”, dijo Miguel Ángel Gamboa, mundialista en España ’82, a El Mercurio. “Fue de los partidos más malos que ha jugado Chile en los últimos años: distanciamiento entre las líneas, deficiencia en las marcas y muy mal los centrales, Enzo Roco y Guillermo Maripán”, aportó Leonel Herrera padre, parte del equipo nacional en Alemania ’74, a la nota publicada por el matutino.

Uno de los lineamientos centrales del proyecto de Reinaldo Rueda era darle tiraje a los futbolistas jóvenes, los llamados a renovar la “Generación Dorada” que tantos éxitos le dio a Chile. “El resultado le hace mucho a su trabajo, en su búsqueda de buscar jugadores nuevos, es lo más lamentable de todo”, comentó Jorge “Coke” Contreras.

“Antes era un premio llegar a la selección, ahora cualquiera es nominado, aunque no sean titulares en sus equipos. Hay jugadores que ni siquiera merecen ser probados. No hay recambio”, declaró Gamboa. “No viene una generación buena. Tuvimos cuatro, cinco o seis jugadores a otro nivel y ahora volvimos a la realidad. Aparte de Vidal, Alexis, Fernández, Valdivia y Medel no tenemos más jugadores para pelearles a las grandes selecciones. Rueda tiene un desconocimiento del fútbol chileno, porque está improvisando con jugadores que no tienen las condiciones y no están dando resultados”, agregó “Chuflinga” Herrera.

Los entrevistados por El Mercurio concuerdan en que el técnico colombiano empezará a utilizar a los jugadores que le den mayor seguridad. “Jorge Valdivia tiene que ser nominado, es el mejor 10 que tenemos”, pide el ex goleador de Universidad Católica, Luka Tudor. “Laterales izquierdos no hay muchos y seguro esperará Beausejour. En la próxima fecha FIFA tendrían que estar Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Este último debe estar sí o sí”, estableció Patricio Yáñez. Para el puntero que brillara en el Valladolid español, el recambio tiene que ser con merecimientos.