Sebastián Méndez: "Me voy porque no se consiguieron los resultados"

Tras su mala campaña en Palestino, en que no ganó ningún partido en la segunda rueda del Campeonato Nacional y dejó al equipo cerca del descenso, Sebastián Méndez renunció a los ‘árabes’ y dejó el club luego de cinco meses como director técnico.

Por lo mismo, el “Gallego” aseguró que dejó su puesto por no haber conseguido los resultados esperados, por lo que renunciar era lo mejor para él y para el club.

“Me voy porque no se consiguieron los resultados, esa es la realidad. Llevábamos varias semanas sin ganar y ya no daba para más este proceso. Lo mejor para un entrenador en estos casos es poner el cargo a disposición y tratar de que venga otro a arreglar esto. Ya habían pasado casi diez partidos que no ganábamos, ya es mucho”, dijo a La Tercera.

“No tomo esta decisión porque se me ocurrió en un momento en caliente. Agradezco a la dirigencia y a los muchachos por el cariño que me demostraron hasta el final. Uno trabaja para ellos. Pero hay que ser sinceros: la cosa no estaba funcionando y había que dar un paso al costado. Lo más simple para mí hubiese sido seguir en Palestino. Se venía una semifinal de la Copa Chile”, agregó el estratego.

A una semana de dejar su cargo, el argentino sigue pensando que fue la mejor decisión: “Creo que es lo mejor para el club. Es para que el técnico que llegue tenga dos semanas para preparar el partido con Curicó. Sabemos que Palestino está en una situación complicada. Hay que tomar decisiones y siento que este era el momento. Lo mejor es que venga alguien que sea capaz de hacer lo que nosotros no pudimos hacer”.

Por último, Méndez resaltó que los ‘árabes’ se salvarán del descenso: “Creo que sí (que Palestino se salva), espero que sea así. Es mi deseo siempre. Espero que el técnico que venga pueda acertar y ganar lo antes posible. Siempre le desearé lo mejor a ese club”.