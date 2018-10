Xavi Hernández arremetió contra Arturo Vidal y dejó en claro lo que piensa de él

Xavi Hernández es un monumento para el FC Barcelona. Una leyenda forjada en las entrañas de club y que encarna los valores de la institución. El exquisito mediocampista ganó 25 títulos como culé, con cuatro Champions incluidas, y es el jugador que más veces ha defendido la camiseta blaugrana, con 767 encuentros a su haber. Con la autoridad que tienen los ídolos, habló del presente del chileno Arturo Vidal en Cataluña.

El “Rey” que venía de triunfar en Italia y Alemania teniendo un gol importante en sus equipos, se ha visto relegado al banco de suplentes en su nuevo club. Y no ha dudado en expresar su molestia subiendo polémicos mensajes a sus redes sociales. “Me sorprende que un futbolista con la experiencia de Vidal tenga ese tipo de actitud. De alguna manera él sabrá, yo no estoy adentro para opinar demasiado, y si tiene que pedir perdón, lo tiene que hacer en el vestuario”, afirmó Hernández, quien a sus 39 años vive la última temporada de su carrera en el Al Sadd de Qatar.

¿Podrá el chileno moderar su carácter y así evitar la pugna con el cuadro culé? “Cada futbolista tiene su carácter, también se hablaba que Neymar tenía que cambiar su actitud en el campo. Al final, el jugador se tiene que sentir feliz y cómodo, y es evidente que Arturo no está contento en Barcelona, porque no está jugando y a todo el mundo le gusta jugar, más a un futbolista contrastado como él. El comportamiento es algo personal y cada uno tiene que lidiar con el carácter que tienen, pero es difícil cambiar eso a una cierta edad”, comentó el que para muchos es el mejor futbolista español de la historia.

Tiempo, eso es lo que más pide el ex capitán del Barcelona. Él sabe que Vidal no es el tipo de jugador que ha predominado durante los últimos años en la zona de volante del Barca, pero no duda de sus capacidades. “La gente entiende que Vidal solo tiene condiciones físicas y es mucho más que eso. Es un jugador muy completo, con calidad técnica, que ve bien, que es capaz de hacer el último pase, de entrar bien a remate y que, además, tiene capacidad goleadora”, dijo.

“Es un futbolista que necesita tiempo, evidentemente. No es fácil estar en un club como el Barcelona, porque tiene mucha competencia, ha entrado Arthur y están Rakitic, Busquets y Coutinho. Es difícil entrar en un equipo que está prácticamente armado, pero él tiene la experiencia, la capacidad física y el talento para ir entrando, solo necesita tiempo”, agregó.

Durante su estancia en Barcelona, Xavi vio pasar a dos futbolistas chilenos por la Ciudad Condal: Claudio Bravo y Alexis Sánchez. “Bravo es un portero top, un porterazo. En mi última temporada con Luis Enrique tuvo un año extraordinario, fue un líder increíble y nos ayudó mucho a conseguir los títulos”, opinó del lesionado portero que hoy milita en las filas del Manchester City.

Sobre Sánchez, muy cuestionado actualmente en el Manchester United, aseguró tener el mejor recuerdo. “Es muy capacitado técnicamente y muy fuerte. Pero la confianza es una variable tremenda para un futbolista, de un año para otro puede cambiar todo, porque cambia el entrenador, porque no juega o porque no lo entran esos goles que necesita un delantero como Alexis”, analizó.

Hernández ganó un Mundial con España y dos Eurocopas. El volante vio de cerca el desarrollo de la Generación Dorada. Sufrió para ganarle en Sudáfrica y sucumbió ante la presión asfixiante del equipo de Jorge Sampaoli en Brasil. “Es evidente que ha habido una generación muy buena en Chile y ahora se tiene que ir regenerando. Ha cambiado de entrenador y eso necesita de un proceso de adaptación”, expresó.