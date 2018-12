Arturo Vidal fue titular en nueva victoria del Barcelona

Sin brillar, pasándola mal incluso, al Barcelona le bastó con la iluminación de sus estrellas para desbaratar a un atrevido Celta de Vigo y cerrar el año con un 2-0 a favor en el Camp Nou. Arturo Vidal, que inició la temporada desterrado al banco de suplentes, volvió a ser titular y sepultó a las voces que decían que no tenía fútbol para triunfar en la Ciudad Condal.

La visita no salió a esconderse. En los primeros minutos buscaba tomar al Barça por el cuello en la salida y defendía con su última línea lejos del área. Los catalanes, acostumbrados a monopolizar la pelota, estaban incómodos. Su juego de pases era interrumpido una y otra vez por el ímpetu vigués. Pero cuando no hay funcionamiento colectivo, aparecen las individualidades. El rescate no tardaría en llegar.

Lionel Messi se pudo liberar de sus custodios y echó a correr a Jordi Alba por la banda, una jugada que han hecho una y mil veces. El mismo argentino picó al área para rematar. Su tiro fue contenido por Rubén, pero Dembélé tomó el reboté y puso el primero a los 11’.

El gol destensó al cuadro culé. Los célticos siguieron yendo y algo asustaron con remates de Maxi Gómez y Hugo Mallo, también reclamaron un supuesto penal de Lenglet, pero daba la impresión que el Barcelona cada vez que aceleraba podía estirar la diferencia. Y así fue. Alba metió un pase que partió a la defensa como una daga y dejó a Messi solo. La “Pulga”, con el arco de frente y un arquero desarmado, no desaprovechó la oportunidad y anotó el segundo a los 45’.

A la vuelta de camarines, el encuentro siguió con el mismo libreto. Los Celestes dominaban sin crear peligro y se asomaban tímidamente por el arco de Ter Stegen. El elenco blaugrana aguardaba agazapado, a ratos parecía desganado, apático. Solo cogía ritmo cuando la agarraba Messi o con alguna ruptura de Dembélé. Sin esforzarse mucho, tuvo las mejores opciones. Suárez y el 10 estuvieron a nada de sentenciar la brega.

Vidal se fue reemplazado a los 62′ en medio de una ovación. En su lugar entró Arthur. El “Rey” no tuvo el brillo de otras jornadas, aunque aportó músculo en la mitad de la cancha.

Con esta victoria, el Barcelona se ubica con 37 puntos, tres más que el Atlético de Madrid, en lo más alto de la liga hispana. Tras el descanso de fin de año, volverá a jugar contra el Getafe el próximo seis de enero.

ATON Chile