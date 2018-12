Frank Kudelka y el cierre de refuerzos: "Es una situación desgastante"

Pese a que está cumpliendo con su períodos de vacaciones, el técnico de Universidad de Chile Frank Darío Kudelka, no ha tenido mucho tiempo para descansar. El propio entrenador azul es el que ha llevado varias conversaciones en Argentina para cerrar posibles contrataciones para la temporada 2019.

“Es una situación desgastante y no es genuino. Acá estamos muy lejos de aquellos momentos donde había una negociación directa entre jugador y club. Ahora está lleno de representantes, de partícipes, todo el mundo quiere su porción, más allá de la decisión del jugador. Hay tantos intereses creados en la negociación de un jugador que realmente hay que tener nervios de acero”, dijo a Radio Impácto de Córdoba.

Sergio Vitto es uno de los nombres que estaría muy cerca de llegar a U. de Chile. El representante del ex central de Universidad de Concepción, se reunió con Kudelka y ya tendría conversaciones avanzadas con los laicos. “Aún estamos dialogando, estamos optimistas en que llegaremos a un acuerdo. Sergio está conforme con esta posibilidad”, dijo Horacio Jauregui.

Asimismo, trascendió desde Argentina que Frank Kudelka estaba en carpeta de Huracán para hacerse cargo de la banca técnica del “Globo”. Sin embargo, desde el propio club trasandino confirmaron a Deportes en Agricultura que, pese a haber tenido interés en Kudelka, optarán por contratar a Antonio Mohamed.

Campaña con los azules y término de contrato

Frank Kudelka llegó a mediados del año 2018 tras la salida del también argentino Ángel Guillermo Hoyos. El estratega arribó a una U. de Chile que vio partir a jugadores como Ángelo Araos, Lorenzo Reyes y Mauricio Pinilla, todos titulares en el esquema de los laicos.

El inicio no fue el de los mejores puesto que Kudelka necesitó de varias semanas para adaptarse a las condiciones del plantel azul. Una vez engranadas las piezas, logró finalizar en el tercer lugar de la tabla, clasificando a la fase preliminar de Copa Libertadores donde enfrentará en llaves de ida y vuelta al Melgar de Perú.

“Fue una propuesta a mitad de año donde tomé al equipo con el torneo andando y no desde el inicio. Me costó en un principio porque no estaba acostumbrado a eso. Luego remontamos, mejoramos abiertamente, y ahora estamos desde un comienzo en la conformación del plantel”.

Frank Kudelka finaliza su contrato en Universidad de Chile a mediados del año 2019. Por lo tanto, una mala campaña en el primer semestre o de mantenerse la relación tirante con el gerente deportivo Sabino Aguad, podría generar la partida definitiva del entrenador en dicha fecha.