Edson Puch podría desembarcar en el Estadio Monumental

Mario Salas ya diseña un Colo Colo a su medida. El “Comandate”, en su presentación, dijo que quería refuerzos de mitad de cancha para adelante. Ya llegó Juan Carlos Gaete, un puntero con chispa y desborde que brilló en el ascenso con Cobresal. Dicen que el panameño Gabriel Torres está cerca y varios nombres más han rondado las oficinas del Monumental. Sin embargo, en las últimas horas se dio conocer un posible refuerzo que nadie tenía anotado. Según La Cuarta, los albos tienen en su radar a Edson Puch.

El jugador está de vacaciones en Chile. Su préstamo en el Querétaro, equipo donde no tuvo mucha trascendencia, acabó y debe volver al Pachuca.

“Edson Puch terminó contrato con nosotros y tiene que regresar al club de Hidalgo, no sabemos nada de un interés de Chile. Eso es tema de Pachuca. Nosotros ya nos desprendimos del jugador”, le dijo al citado medio el presidente de los Gallos Blancos, Jaime Ordiales.

Colo Colo no es el único interesado y deberá moverse rápido si efectivamente quiere al ex Universidad de Chile. El presupuesto del club no permite comprar el pase, la única opción sería un préstamo. El Toluca, equipo con músculo financiero, lo tiene en carpeta y podría conseguir la inclusión definitiva del atacante si se decide.

Lo que juega a favor del Cacique es el deseo de Puch por regresar a Chile. Tiene 32 años y siente que su etapa en territorio azteca ya está finalizada. No ve con malos ojos desembarcar en Pedrero. Sin embargo, la última palabra la tienen los Tuzos. Su vínculo se acaba recién en 2020.

Mario Salas está muy interesado en la llegada del iquiqueño y sigue con especial atención los movimientos realizados por la gerencia deportiva. El campeón de América calza perfecto en su esquema y valora la experiencia internacional que tiene para hacer frente a los desafíos de 2019.

